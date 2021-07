순천소방서, 생명을 살리는 골든타임 심폐소생술 교육

왕운초등학교 150명 대상 교육 실시

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천소방서(서장 하수철)는 9일 순천 왕운초등학교 학생 150명을 대상으로 생명을 살리는 심폐소생술 교육을 실시했다.

이번 교육은 생활 속 거리두기 방역지침을 준수하면서, 교육 인원을 소규모로 분산 편성해 진행했으며, 심정지 환자의 골든타임 중요성과 구급대원 도착 전 신속한 초기 응급처치 법 등의 내용으로 이뤄졌다.

학생 모두가 심폐소생술을 마네킹을 대상으로 직접 실습했다.

교육에 참여한 학생들은”마네킹으로 가슴압박 동작을 할 때 생각보다 많이 힘들었지만, 소중한 생명을 살릴 수 있는 방법을 배우게 되어 뿌듯했다“고 소감을 전했다.

순천소방서 이도와 교육담당은 “심폐소생술은 이론교육보다, 직접 체험해 보는 것이 무엇보다 중요하다”며 “코로나 19로 많은 학생들이 체험 기회를 갖지 못해 아쉽지만, 소규모로 교육 인원을 편성해 순천시민 모두 직접 체험의 기회를 갖을 수 있도록 노력하겠다” 고 전했다.

