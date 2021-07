영광군 ‘가마미해수욕장’ 개장

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 9일 가마미해수욕장을 개장하고 본격적인 피서철 손님맞이에 나섰다고 밝혔다.

송이도 해수욕장은 오는 17일 개장할 예정이다.

가마미와 송이도 해수욕장은 코로나19 지역사회 감염을 선제적으로 차단하기 위해 발열체크, 안심콜, 손목밴드 착용 등을 실시하고 개장 기간 동안 사전 예약제로 운영된다.

예약은 네이버의 예약 시스템을 이용하면 된다.

해수욕장 예약제는 지난해부터 도입한 정책으로 해수욕장별 이용객 혼잡도를 사전에 파악할 수 있어 일부 해수욕장으로 집중된 이용객을 한적한 해수욕장으로 분산 유도할 수 있다는 장점이 있다.

군은 올해 해수욕장 운영의 최우선 목표를 안전에 두고 해양경찰서, 소방서, 경찰서, 민간구조요원 등 유관기관과 유기적인 안전관리 체계를 구축해 단 한 건의 인명사고도 발생하지 않도록 할 계획이다.

김준성 군수는 “코로나19 바이러스 확산 속 안전한 해수욕장 이용을 위해 군과 지역민이 최선의 노력을 다할 것이다”며 “호남 3대 해수욕장의 옛 명성을 되살리기 위해 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr