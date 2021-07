[아시아경제 이민지 기자] 파워로직스 파워로직스 047310 | 코스닥 증권정보 현재가 9,300 전일대비 410 등락률 -4.22% 거래량 1,669,523 전일가 9,710 2021.07.09 15:13 장중(20분지연) 관련기사 “두산중공업” 후속 株 나왔습니다“두산중공업” 다음 타자 나왔다! 후속 株 또 갑니다!“삼성전자” 주가 상승의 이유! ‘이것’ 자체가 다르다. close 는 150억원 규모로 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 9일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 각각 0%이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr