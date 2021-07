경기교육청, 12일부터 2주간 '전면 원격수업' 전환

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청은 9일 수도권 지역 사회적 거리두기가 4단계로 격상됨에 따라 오는 12일부터 2주간 전면 원격 수업으로 전환한다고 밝혔다.

이는 교육부가 밝힌 원격수업 전환 시작일인 14일보다 이틀 앞당긴 조치다.

이날 오전 교육부는 거리두기 4단계 조치가 12일부터 적용되지만, 학사일정 준비기간을 고려해 전면 원격수업을 14일부터 시행한다고 밝혔다.

경기교육청 관계자는 "코로나19 확산세를 감안해 준비가 된 학교들은 14일까지 기다리지 말고 즉각 원격수업을 진행할 수 있도록 교육부와 협의해 이같이 결정했다"고 설명했다.

원격수업 전환 적용 대상 기관은 유치원, 초·중·고교 및 특수학교, 평생교육시설, 각종학교다.

다만 고등학교 3학년 백신 접종 관련 사전 교육, 지필평가 미완료 학교, 성적 확인, 초등학교 긴급돌봄 등 불가피한 경우에 한해선 학년 및 반을 구분해 밀집도를 최소화해 제한적인 등교는 가능하다.

경기교육청은 도내 중학교 11곳, 고등학교 19곳이 지필평가가 아직 완료되지 않은 것으로 파악하고 있다.

또 이르면 다음 주부터 학교별 여름방학이 시작해, 도내 원격수업은 최대 2주 동안만 이뤄질 전망이다.

각급 학교는 실시간 쌍방향 수업 등 교사와 학생 간 소통 중심의 수업을 진행할 계획이다.

