윤석열, 아내 논문 의혹에 맞불…"與 대선주자 논문표절 의혹 답하라"

[아시아경제 나주석 기자] 윤석열 전 검찰총장 측은 부인 김건희 씨의 박사학위 논문 부정 의혹에 대한 여당의 공세가 이어지자 맞불을 놨다. 이재명 경기도지사와 정세균 전 총리, 추미애 전 법무부 장관 등 더불어민주당 대선 경선 후보의 논문 표절 의혹을 해명하라고 요구한 것이다.

9일 윤 전 총장 대변인실은 이날 기자들에게 공지를 통해 "김건희 씨 결혼 전 논문 문제는 해당 대학교의 조사라는 정해진 절차를 통해 규명되고 그 결과에 따를 문제"라고 밝혔다.

이어 "여당의 대선후보와 최고위원 등은 결혼하기도 한참 전인 2007년도 배우자 논문을 직접 평가하면서 ‘검증 대상’이라는 입장을 밝혔다"면서 "공당이라면 배우자가 아닌 ‘이재명 정세균 추미애 등 자당 유력 대선후보들 본인의 논문표절 의혹’에 대해서는 보다 더 엄격한 기준을 적용해야 할 것"이라고 주장했다.

이어 "그에 대한 명확한 입장 표명과 조치를 취해 주시기 바란다"고 요구했다.

앞서 김 씨가 2008년 쓴 논문과 관련해 국민대는 연구윤리위원회를 구성해 부정 의혹에 대한 조사에 착수하기로 했었다.

