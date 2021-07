포스코는 2분기 연결기준 매출 18조2289억원, 영업이익 2조2014억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 33%, 영업이익은 1213% 늘었다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr