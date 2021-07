[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 신성통상 신성통상 005390 | 코스피 증권정보 현재가 3,360 전일대비 40 등락률 -1.18% 거래량 3,330,492 전일가 3,400 2021.07.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신성통상, 계열사 주식 18만1500주 처분[클릭 e종목]"신성통상, 업그레이드 된 브랜드 가치 재평가 필요"[특징주]신성통상, 등급전망 '긍정적' 상향 소식에 '↑' close =계열회사인 265억원 규모의 에이션패션 주식을 유상감자에 의해 처분한다고 공시.

◆ 삼성제약 삼성제약 001360 | 코스피 증권정보 현재가 7,470 전일대비 1,120 등락률 -13.04% 거래량 17,390,199 전일가 8,590 2021.07.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 삼성제약, 게라민주 등 5개 품목 회수 명령갑니다! 제2의 진원생명과학![e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close =게라민주 등 5품목에 대해 경인지방식품의약품안전청으로부터 회수 명령을 받았다고 공시. 수거된 품목 관련 매출액은 80억원으로 지난해 매출액 대비 16%수준.

◆ 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 33,500 전일대비 1,200 등락률 -3.46% 거래량 1,009,441 전일가 34,700 2021.07.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한국항공우주, 항공기부품 7546억원 공급계약실적·모멘텀 양날개...훨훨 나는 방산株[e공시 눈에 띄네] 코스피-1일 close =해외 완제기 업체와 7546억원 규모로 SA윙 주요 구성품 추가 공급 계약을 체결했다고 공시. 이는 지난해 매출액 대비 26%에 해당.

◆ 세화아이엠씨 세화아이엠씨 145210 | 코스피 증권정보 현재가 908 전일대비 9 등락률 +1.00% 거래량 41,458,136 전일가 899 2021.07.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대선 출마 선언! “제2의 웹스”, 놓치면 후회합니다.[특징주]세화아이엠씨, EV첨단소재에 인수된 후 체질개선 기대감에 ‘상승’세화아이엠씨 “주식처분금지 가처분 인한 주식양수도 영향 없을 것” close =손오동 대표에서 황응연 대표이사 체제로 변경됐다고 공시.

◆ 아시아나IDT 아시아나IDT 267850 | 코스피 증권정보 현재가 24,350 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,350 2021.07.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아시아나IDT, 인천국제공항공사와 226억 규모 공급 계약[e공시 눈에 띄네] 코스피-27일아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생 close =인천국제공항공사와 226억원 규모로 인천공항 4단계 운항통신시설 구매설치사업 계약을 체결했다고 공시.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr