일본서 위안부 소녀상 전시회에 폭발물 배달…"행사 중단"

[아시아경제 김수환 기자] 일본군 위안부 피해자를 상징하는 '평화의 소녀상'을 선보이는 일본의 전시장에 폭죽으로 추정되는 물질이 배달돼 행사가 중단됐다.

우익 세력의 반발을 딛고 어렵게 성사된 전시회가 중단되는 사태가 2019년에 이어 다시 벌어진 것이다.

8일 교도통신은 소녀상 등을 선보이는 전시회인 '우리들의 표현의 부자유전·그 후'가 열리고 있는 아이치현 나고야시 '시민 갤러리 사카에'에 이날 오전 배달된 우편물을 직원이 개봉하려고 하자 폭죽으로 추정되는 물질이 파열했다고 보도했다.

부상자는 발생하지 않았으나 이로 인해 행사가 중단됐다.

전시회를 주최하는 '표현의 부자유전·그 후를 잇는 아이치 모임'의 야마모토 미하기 실행위원은 "시설 측과 경찰이 위험하다며 건물에서 일시 퇴거하라고 요청했고 현재 건물 밖으로 나와 있는 상태"라고 말했다.

그는 "오전 10시부터 전시장에 입장객을 받을 예정이었으나 (퇴거 요구로 인해) 오늘은 관람객들이 전시물을 볼 수 없었다"고 설명했다.

전시회는 6일 개막해 오는 11일까지 엿새 동안 열릴 예정이었으나 이틀간 관람객을 수용한 후 중단된 셈이다.

사건이 누구 소행인지, 안전상 우려 수준은 어느 정도인지는 아직 명확하게 드러나지는 않았다.

소녀상 등을 전시하는 것에 불만을 품은 인물이 행사 중단을 유도할 빌미를 만들기 위해 수상한 물체를 보냈을 것으로 추정된다.

개막일인 6일에는 전시장 건물 앞에서 우익 단체가 확성기를 동원해 소음을 유발하면서 전시 중단을 요구하는 시위를 벌였다.

소녀상 전시가 안전상 우려를 연상시키는 사건이 벌어진 후 중단된 것은 이번이 처음이 아니다.

2019년 8∼10월 열린 '아이치 트리엔날레'의 기획전 '표현의 부자유전·그 후'에 소녀상을 선보였을 때는 '소녀상을 철거하지 않으면 휘발유 통을 가지고 전시장을 방문하겠다'는 팩스가 오는 등 협박이 이어지면서 전시가 사흘 만에 중단됐다.

당시 시민단체와 예술가 등이 행사 중단에 강력하게 항의하고 법적 대응에 나선 후 2개월여 만에 재개했으나 결과적으로 소녀상은 열흘밖에 전시되지 못했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr