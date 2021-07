화순군 ‘K-바이오 랩허브’ 유치 총력…9일 후보지 선정

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)이 총 사업비 3500억원(국비 2500억원·지방비 850억원) 규모의 ‘K-바이오 랩허브 구축 사업’ 유치에 성공할지 관심이다.

8일 군에 따르면 중소기업벤처부(중기부)는 9일 발표평가 후 K-바이오 랩허브 구축 사업 후보지를 최종 선정한다.

발표평가에는 유치전에 나선 전국 11개 지자체 중 1차 관문을 통과한 5곳이 참여한다.

군은 발표평가에서 예방·치료 백신과 면역치료 특화 의약품 개발, 사업화 지원 인프라 등 화순백신산업특구의 강점을 부각하고 접근성 보완 방안을 제시하는 데 주력할 방침이다.

또 전남도와 함께 유력 대권 주자, 국회의원, 중기부와 관계부처 등을 상대로 화순을 K-바이오 랩허브 후보지로 선정해 달라고 요청하는 등 행정력을 집중해 왔다.

구충곤 군수는 최종 평가를 앞두고 중앙부처, 중앙 정치권 등 인적 네트워크를 활용해 유치에 총력을 기울이고 있다.

최근에도 중기부를 방문, 화순을 K-바이오 랩허브 후보지로 선정해 달라고 강력하게 요청했다.

K-바이오 랩허브는 미국 ‘보스턴의 랩센트럴’을 모델로 치료제·백신 등 바이오 신약 벤처기업 육성이 목표다.

군과 전남도는 화순백신산업특구를 후보지로 공모에 참여했다.

중기부는 지난달 30일까지 유치전에 뛰어든 전국 11곳의 후보지에 대한 현장심사를 마치고, 후보지를 5곳으로 압축했으며 전남 화순, 경남 양산, 충북 청주 오송, 대전 대덕, 인천 송도가 현장평가를 통과했다.

화순백신산업특구는 연구개발, 전임상시험, 임상시험, 임상 시료·상용 생산제조, 인증 등 백신·생물의약품의 전 주기 인프라를 갖추고 있다.

군은 K-바이오 랩허브를 조기에 구축할 수 있고, 건축과 부지 확보 용이성, 경제성 등에서 좋은 성적표를 받을 것이라 기대하고 있다.

민선 7기 들어 유치에 성공한 국가 백신안전기술지원 센터, 국가 면역치료 플랫폼, 바이오헬스 융·복합 지식산업센터, 면역세포치료 산업화 기술 플랫폼 사업에도 속도를 내고 있다.

조성 중인 제2생물의약산업단지 등과의 연계성, 확장성도 호평 받고 있다.

구충곤 군수는 “화순백신산업특구는 신약 개발의 전 주기를 지원하는 인프라가 구축돼 있어 랩허브의 목표를 조기에 달성하는 데 가장 유리한 조건을 갖추고 있다”며 “화순이 K-바이오의 거점으로 도약할 수 있는 전환점이 될 랩허브 구축 사업 유치에 마지막까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr