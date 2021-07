[아시아경제 문혜원 기자] 도미노피자는 오는 29일까지 매주 화, 목요일에 피자 3회 이상 주문한 고객을 대상으로 100명을 추첨해 도미노 업사이클 에코백을 증정한다고 8일 밝혔다.

도미노 업사이클 에코백은 도미노피자 매장에서 사용한 현수막을 전문업체에서 깨끗하게 세탁하고 유해물질이 없는 친환경 소재를 씌워 여름 시즌에 어울리게 제작됐다. 특별 제작한 제품이기 때문에 패턴과 디자인이 모두 달라서 전 세계에 단 하나 밖에 없는 나만의 에코백이라는 것이 특징이다.

한편 도미노피자는 음식 낭비를 막고 일회용품 사용을 줄이기 위해 피자 주문 시 함께 오는 피클, 소스, 포크 제공 여부와 수량을 고객이 직접 선택하는 ‘Zero-Waste 캠페인’를 실시하고 있다.

