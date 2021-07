[아시아경제 박소연 기자] 차기 대권 지지율 여론조사에서 이재명 경기도지사가 여권 선두에 오르면서 수성이노베이션 수성이노베이션 084180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,585 전일대비 75 등락률 +2.99% 거래량 927,291 전일가 2,510 2021.07.08 10:44 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]'이재명 관련주' 수성이노베이션 강세 수성 최대주주 지분확대…"반도체 사업 등 기업가치 높아질 것" close 이 강세다.

수성이노베이션은 8일 오전 10시21분 기준 코스닥시장에서 전일보다 60원(2.39%) 오른 2570원에 거래되고 있다.

수성이노베이션은 이재명 관련주로 알려져 있다. 사내이사와 스토리닷컴 대표이사를 겸직하는 유승찬 씨가 경기도 정책자문위원과 더불어민주다 선거기획 팀장을 지낸 이력 때문이다.

리얼미터가 오마이뉴스 의뢰로 지난 6~7일 전국 18세 이상 1006명에게 더불어민주당 경선 예비후보 8명의 대선후보 적합도를 조사한 결과 이재명 경기도지사가 32.4%로 1위를 기록했다.

수성이노베이션은 시가총액 1187억원, 코스닥 885위다. 상장주식수는 4617만5800주다. 1주당 액면가는 500원이다.

전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년 2월 23일 법인전환형태로 설립됐다. 2005년 12월 16일 코스닥시장에 주식을 상장했다.

전동차와 SBR, SBF 판매가 매출의 55% 이상을 차지하고 있으며, 수도권 지역에서 높은 점유율을 가지고 있다.

현재 리튬배터리 및 AGV 시스템 개발을 추진 중이다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr