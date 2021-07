[아시아경제 송승섭 기자][아시아경제 송승섭 기자]한국씨티은행은 다음 달 말까지 ‘더블2벤트’를 진행한다고 8일 밝혔다.

대상은 온라인 채널로 ‘씨티 뉴 캐시백카드’를 신규가입한 고객이다. 지난 12월부터 지난달까지 씨티 신용카드 실적이 없는 고객이나 지난해부터 진행한 무실적 이벤트 혜택을 받은 적이 없어야 한다. 조건에 부합하는 고객은 이벤트 참여문자를 받게 된다.

온·오프라인 간편결제를 통해 씨티 뉴 캐시백카드를 2만원 이상 사용하거나 스트리밍 서비스를 자동이체하면 참여하게 된다. 씨티 모바일 애플리케이션(앱)으로 지급된 스탬프에 따라 커피 쿠폰이 최대 8개까지 제공된다. 또 사용금액이 누적 10만원이 될 때마다 최대 10회까지 경품 이벤트에 참여할 기회가 주어진다. 추첨을 통해 노트북과 스마트워치 등을 증정한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr