[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 아토피·천식 교육정보센터 수탁기관을 13일까지 공개 모집한다고 8일 밝혔다.

경남도는 오는 8월 운영 시작을 목표로 아토피·천식 교육정보센터 민간위탁관리위원회를 통해 수탁 기관을 선정할 예정이다.

도 아토피·천식 교육정보센터는 경남지역의 알레르기질환 유병률 등 데이터베이스 확보 및 연구 정책 과제 수립을 수행한다.

종합병원 이상의 의료 기관으로 전문성 있는 의료기관은 누구든지 신청할 수 있다.

위탁 기간은 올해 8월부터 2024년 12월 말까지다.

신청을 희망하는 기관은 12일부터 13일까지 도 보건행정과 건강증진 담당에 직접 방문해 관련 구비 서류를 제출하면 된다.

