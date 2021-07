[신간안내] '제프리 무어의 캐즘 마케팅' 外

◆제프리 무어의 캐즘 마케팅= '캐즘'(chasm)이라는 용어를 만들어 세계적 이목을 끈 제프리 무어의 마케팅 서적. 초기에 성공을 거둔 신생 기업이 더 이상 성장하지 못하고 정체되는 시기가 '캐즘'이다. 이를 뛰어넘고 지속적으로 성장하기 위한 비법을 알려준다.(제프리 A. 무어 지음/윤영호 옮김/세종서적)

◆한권으로 끝내는 재무제표 읽기= 재무제표 초보자들을 위한 길잡이. 간단한 그림, 이해하기 쉬운 정보, 사례연구 등 다양한 관점에서 제무재표 해독법을 알려준다. 1단계는 퀴즈풀이, 2단계는 퀴즈에 나온 실제 기업의 재무제표를 요모조모 뜯어볼 수 있도록 구성했다.(금융가의 방랑자 지음/박세미 옮김/시그마북스)

◆행복한 감시국가 중국= 중국통 경제학과 교수와 언론인이 중국 사회의 감시에 대한 실태와 원인을 분석했다. 감시사회에서 벌어지는 안전성과 편리성의 향상이 자유의 상실을 불러온다는 점을 지적한다. 한국에서도 일어날 수 있는 감시사회화 현상을 대비하는 통찰도 얻을 수 있다.(가지타니 가이·다카구치 고타 지음/박성민 옮김/눌와)

최동현 기자 nell@asiae.co.kr