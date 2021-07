부자도 복권 긁는다

4·5분위도 집값 부담 가중

고소득층도 복권 구매 가세

[세종=아시아경제 문채석 기자] '일확천금'인 복권시장에 고소득층도 가세하고 있다. 부동산 등 자산가격이 소득으로 감당하기 어려울 정도로 치솟자 복권 구매에 관심이 높아진 것 아니냐는 해석이 나온다.

6일 양경숙 더불어민주당 의원실이 기획재정부 복권위원회로부터 받은 '연도별 소득5분위별 가구당 월평균 복권 지출액' 자료에 따르면 소득 상위 20%인 5분위는 지난해 가구당 632원어치를 사들여 전년대비 45.0% 증가했다. 5분위 복권구매액은 2018년 599원까지 늘어난 후 2019년에는 크게 떨어졌지만 코로나19를 겪으면서 다시 늘었다. 소득하위 40%인 4분위는 지난해 가구당 723원어치를 구매해 전년 보다 33.1% 증가했다.

4, 5분위의 복권 구매액이 늘어난 것은 부동산 등 실물자산 가격 상승이 영향을 미쳤다는 분석이다. KB주택가격동향에 따르면 지난해 전국 아파트 매매가격은 한 해 전 연말 대비 9.65% 올랐다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 "종합부동산세를 내야 하는 소득 상위 2%조차 서울에서 집 한 채 마련하기기 쉽지 않은데 나머지 부류는 더욱 어려울 것"이라며 "소득 5분위라 해도 경기 부진, 집값 상승의 부담으로부터 자유롭기 어렵기 때문에 자연스럽게 복권 구매가 증가한 것으로 보인다"고 말했다.

복권위에 따르면 연도별 복권 판매액은 2016년 3조8857억원에서 지난해엔 5조4151억원으로 늘었다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr