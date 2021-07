김태호 "윤석열, 차라리 입당 조건을 말해라…국민 지치기 전에"

"민생 투어 너무나 작위적"

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘 대선주자로 거론되는 김태호 의원이 6일 윤석열 전 검찰총장의 입당 문제와 관련해 직설적으로 비판했다. 입당 문제를 두고 겉돌기보다는 경선룰 등 요구사항을 차라리 제시하라고 압박했다.

6일 김 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "‘윤석열, 똥인지 된장인지 찍어봐야 아나?’라면서 일련의 윤 전 총장의 행보를 비판했다.

그는 "윤 전 총장이 입당을 기약 없이 미루면서 밖으로만 돌고 있다"면서 "민생투어를 해보고 입당 여부를 결정한다는데, 너무 작위적이고 현명하지 못한 처사"라고 지적했다. 그는 "첫 탈원전 행사만 해도, 탈원전 정책의 폐해가 얼마나 큰지, 왜 시작됐고, 어떤 압력이 있었는지 국민들은 이미 다 알고 있다"면서 "국민의힘과 정치철학이 같다면서 굳이 입당을 미루는 이유가 도대체 뭐냐"고 되물었다.

김 의원은 "차라리 조건을 제시하기 바란다"며 "경선룰을 변경해달라 하든지, 이준석 대표를 만나 당 혁신과 변화의 가이드라인이나 조건을 제시하는 것이 옳다"고 말했다. 이어 "민주당은 버스 떠난 지 한참인데, 우리는 언제까지 버스 타냐 마냐로 실랑이를 벌일 것이냐"며 "윤 전 총장이 지금처럼 밖으로만 도는 것은 정당정치를 무력화시키는 것이나 다름없다"고 말했다.

그는 "구태의연한 민생투어 한다면서 밖으로만 돌지 말고 국민과 당원들이 다 지치기 전에 빨리 들어오길 바란다"고 말했다.

