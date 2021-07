K쇼핑, SBS 미디어넷과 신규 프로그램 ‘탐라이브’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 SBS미디어넷과의 업무 협약을 기반으로 인플루언서 라이브 커머스 프로그램 ‘탐라이브’를 선보인다고 6일 밝혔다.

탐라이브는 K쇼핑 인기 상품부터 최근 소비자들의 관심을 받고 있는 가정 간편식, 건강식품 등 다양한 카테고리의 상품들을 준비했다. SBS 미디어넷 소속의 셀럽, 인플루언서는 물론 새로 선발된 K쇼핑 모바일 쇼핑호스트들까지 합세해 다양한 콘텐츠로 라이브 방송을 진행할 예정이다.

오는 7일 오전 11시 첫 방송되는 탐라이브에서는 청와대 셰프 출신 요리연구가 강태현 셰프와 유쾌한 입담 듀오 개그맨 김수영과 쇼핑호스트 이세영이 출연한다. 이날 방송에서는 다가오는 초복을 대비해 간편하게 조리할 수 있는 삼계탕을 선보인다.

탐라이브 방송은 K쇼핑 모바일뿐만 아니라 K쇼핑 TV앱에서도 동시 라이브로 진행된다. 또한 탐라이브의 모든 상품들은 K쇼핑 TV MCN 내 전문 샵 형태로 편성돼 고객들이 해당 방송 상품만 모아서 볼 수 있도록 제공된다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr