롯데케미칼·삼성화재, 중대재해 예방 위해 위험관리 협력

양사는 이번 협약을 계기로 향후 사업장 위험 진단과 사고예방 컨설팅, 사고예방 노하우 공유, 세미나 및 사회공헌 사업 등에서 협력하기로 했다.

롯데케미칼 김연섭 ESG경영본부장은 "이번 업무협약은 양사가 ESG 경영을 실천하는 계기가 될 것"이라며 "업계 최고 전문성과 영향력을 보유한 두 회사의 지속적인 협업을 통해 사회적 가치 창출할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

삼성화재 이문화 일반보험본부장은 "이번 협약은 위험관리 분야에 있어 화학업계와 보험업계의 모범적인 ESG 파트너십 사례로, ESG 안전 경영문화 확산에 기여할 것"이라고 밝혔다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr