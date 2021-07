김학도 이사장, 함양 지역기업과 6차산업 육성 방안 모색

경남 함양 농업회사법인 하미앙 찾아 현장 간담회

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 6일 경남 함양 소재 농업회사법인 하미앙(대표 이상인)에서 농촌융복합산업 영위 중소벤처기업과 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이날 간담회에는 김학도 이사장을 비롯해 이상인 농업회사법인 하미앙 대표, 백승한 농업회사법인 케이앤바이오 대표 등 함양 지역에 소재한 농촌융복합산업 영위 기업 대표 6명이 참석했다. 이들 기업은 함양 지역 농산물인 도라지, 생강, 산삼, 배 등을 활용한 차, 주스, 과일청 등의 제품을 생산해 온·오프라인에서 판매 중이다.

농촌융복합산업은 농산물의 재배, 제조와 가공, 유통 및 서비스를 복합한 6차 산업분야로 지역농가의 소득을 증진시키는 한편 소비자에게는 고품질의 먹거리를 제공한다는 장점이 있다.

간담회 참석자들은 농촌 지역의 특성에 따른 청장년층 인력수급의 한계, 안정적인 영업망 구축 애로, 정보 부족 등에 따른 어려움을 호소했다. 또한 농촌융복합산업의 발전과 지역경제 활력 제고를 위해 다양한 정책 수단을 보유한 중진공의 관심과 지원을 요청했다.

김학도 이사장은 "6차 산업의 발전을 위해서는 지역별 특성을 잘 파악하고 있는 지자체, 대학, 연구소 등과의 유기적인 협업이 필요할 것"이라면서 "중진공은 농촌융복합산업이 지속 성장할 수 있도록 유관기관 간 협력과 정책 연계 지원을 확대해나가겠다"고 말했다.

이날 김 이사장은 간담회 이후 농업회사법인 하미앙 현장을 찾았다. 하미앙은 산머루즙과 와인 등 산머루를 원료로 한 농산물 가공제품을 판매하는 지역기업이다. 제품 생산과 더불어 와인카페, 와인터널 등 지역경관과 접목한 체험·관광 프로그램을 개발해 부가적인 수익을 창출하고 있는 농촌융복합산업의 성공사례로 주목받고 있다.

