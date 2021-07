현대차, 여름맞이 4박5일 '렌털 시승' 이벤트

오는 19일 현대차 홈페이지서 응모 가능

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차는 4박5일간 다양한 차종을 경험해 볼 수 있는 '현대 드라이빙 라운지 여름맞이 렌털 시승 이벤트'를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 1차(7월30일~8월3일), 2차(8월6일~8월10일) 등 모두 두 개 차수로 운영되며, 차수 당 250명씩 총 500명에게 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 236,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 239,000 2021.07.06 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 현대차그룹-로드아일랜드디자인스쿨, 미래도시 디자인 공동연구경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 '실적장세 부릉부릉' 하반기는 자동차…"느슨한 주가 벌써 공략한 외국인" close 의 대표 차종을 경험해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

만 21세 이상 운전면허 소지자로 현대차 홈페이지 회원이면 누구나 응모 가능하며, 시승 이벤트 대상 차량은 아이오닉5, 스타리아, 넥쏘, 그랜저, 쏘나타, 아반떼, 팰리세이드, 싼타페, 투싼, 코나, 베뉴 등 총 250대다.

이벤트 참여를 원하는 고객은 오는 19일까지 현대차 홈페이지에서 원하는 지역의 드라이빙라운지와 차종을 선택해 신청하면 된다. 현대차는 응모자 중 추첨을 통해 선정된 총 500명의 당첨자를 홈페이지 게시 및 개별 공지 방식으로 오는 26일 발표한다.

당첨자에겐 시승차 4박5일 무상 렌털 기회와 함께 기존 시승센터에서 드라이빙 라운지로 명칭변경을 기념해 제작한 '현대 드라이빙라운지 럭키백'을 제공한다. 또 렌털 시승 후기를 사회관계망서비스(SNS)에 업로드한 고객 전원에겐 스타벅스 커피 쿠폰을 증정한다.

현대차 관계자는 "현대차와 함께 즐겁고 안전한 여름 휴가를 보내도록 이번 이벤트를 마련했다"면서 "이번 기회에 관심 있었던 현대차를 타고 기분 좋은 여름 휴가를 즐길 수 있길 기대한다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr