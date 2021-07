소·부·장 전략협력 기술개발 운영기관 'KETI·KAIST' 선정

[아시아경제 김종화 기자] 중소벤처기업부는 6일 '소재·부품·장비 전략협력 기술개발' 사업의 운영기관으로 한국전자기술연구원(KETI)과 한국과학기술원(KAIST)을 선정했다고 밝혔다.

'소부장 전략협력 기술개발'은 올해 새로 도입되는 기술개발 지원사업으로 소부장 분야의 기술, 인프라, 인력을 보유한 대학·연구기관을 운영기관으로 선정, 소부장 분야 유망 중소벤처기업의 혁신 기술개발을 촉진하기 위해 운영기관과 소부장 기업의 협력 과제에 최대 3년, 12억의 기술개발 자금을 지원한다.

중기부는 총 9개(연구기관 6, 대학 3) 신청기관을 대상으로 사업역량과 운영전략 등을 평가해 최종 2곳을 선정했다.

KETI는 우수한 내부 인적·물적 인프라와 중소기업의 기술사업화 기여 역량에서, KAIST는 과제기획을 위한 전담 인력의 전문성과 후보과제 발굴역량에서 높은 평가를 받았다.

선정된 운영기관 2곳은 시장에 필요한 기술을 직접 발굴해 기술제안요청서를 기획하고, 중소기업과 공동 연구개발 등 기술개발 플랫폼으로써 기술개발 수요에 따라 기업별 맞춤형 지원을 수행하게 된다.

차정훈 중기부 창업벤처혁신실장은 "올해 소부장 전략협력 기술개발을 '플랫폼 협력 기술개발' 형태로 시범 운영하고, 향후 이를 확대해 지속가능한 소부장 기술개발 협력생태계 조성과 중소기업 기술경쟁력 강화를 뒷받침 하겠다"고 말했다.

