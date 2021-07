정부 "화이자·모더나 백신 10억회분 국내생산 협의 보도 사실 아냐"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 한국이 화이자·모더나와 백신 10억회분에 대해 국내 생산 협의중이라는 외신 보도에 대해 사실이 아니라고 밝혔다.

보건복지부는 5일 보도설명자료를 통해 "한국 정부 차원에서 화이자·모더나사와 백신 10억회분에 대한 국내 생산 협의 중이라는 한 외신 보도는 사실이 아니다"고 발표했다.

복지부는 "백신 생산 계약은 기업간 협의 사항"이라며 "외신 인터뷰에서 보건산업정책국장은 한국이 메신저 리보핵산(mRNA) 백신 생산 능력을 10억 도스 이상 확보하고 있다는 것을 설명한 것"이라고 전했다.

이날 한 외신은 한국이 화이자와 모더나 등 mRNA 방식 코로나19 백신 제조업체와 최대 10억회 분량의 국내 생산을 협의 중이라고 보도했다. 외신에 따르면 한국과 백신 제조업체 간 진행 중인 이 협상이 합의될 경우 북미나 유럽에 비해 한정된 아시아에서의 백신 공급을 활성화하는 데 도움이 될 것이라 덧붙였다.

