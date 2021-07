송영길 '대깨문' 표현 파문…정세균 "당지지자 비하, 즉각 사과하라"

정세균 "눈과 귀가 의심스러울 지경"

송영길 "발언 취지는 우리가 하나가 되자는 뜻…특정 후보 배제하면 통합 안돼"

"누가 되든지 나는 중립"

[아시아경제 오주연 기자] 송영길 더불어민주당 대표가 5일 당내 강성 친문 세력을 가리켜 '대깨문'이라는 표현을 썼다가 당 지지자들로부터 강한 반발을 샀다. 정세균 전 국무총리는 "당 지지자를 비하하는 의미로 악용되고 있는 용어"라면서 즉각 사과하라고 다그쳤다.

5일 정 전 총리는 페이스북에 "'대깨문'이라니요"라는 제목의 글에서 송 대표를 향해 "이유 불문하고 즉각 사과부터 하라"고 요구했다.

정 전 총리는 "송 대표가 공적인 자리에서 '대깨문'이라는 용어를 사용했다"면서 "친노가 안 찍어서 과거 대선에서 패했다는 황당한 논리를 펼치고, 나아가 막 경선이 시작된 판에 아예 특정 후보가 다 확정된 것처럼 사실상 지원하는 편파적 발언을 했다니 눈과 귀가 의심스러울 지경"이라고 꼬집었다.

그러면서 "국민 면접관 파문이 가라앉기도 전"이라면서 "공정과 정체성, 신중함은 당 운영의 생명이다. 심히 걱정스럽다"고 했다. 이어 "도대체 당을 어디로 끌고 가려 하냐"고 질타했다.

이날 오전 송 대표는 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청토론회에서 '친문 지지자들이 이재명 경기도지사를 견제하기 위해 차라리 야당 후보를 찍으려 한다는 말이 있다'는 질문에 "일부 극단적 지지자가 분명 있다"고 말했다.

이어 "문재인 대통령을 지키겠다고 '대깨문'이라고 떠드는 사람이 누가 되면 차라리 야당을 지지하겠다는 안일한 생각을 하는 순간 문 대통령을 지킬 수 없고, 성공시킬 수 없다는 사실을 분명히 깨달아야 한다"고 지적했다. 당원들을 향해 대깨문이라는 표현을 쓴 사실이 알려지면서 민주당의 당원 게시판 등에는 당원들의 항의글이 올라왔다.

논란이 커지자, 송 대표는 오후 한국노총위원장과의 간담회를 마치고 기자들과 만난 자리에서 "발언 취지는 우리가 하나가 되자는 뜻이었다"며 "특정인을 배제하지 말자는 것"이라고 해명했다.

정 전 총리가 오히려 당 통합을 해친다고 지적했다는 것에 대해선 한숨을 쉬며 "자세히 얘기를 보면, 특정 후보를 배제하지 말자는 것"이라고 강조했다.

용어 자체가 파격적이었다는 질문에 그는 "이재명 후보를 지지해서가 아니라 어느 후보든간 특정 후보는 절대 안된다고 하면 통합이 안되니까"라며 "누가 되든지 나는 중립이다"하면서 답변을 마쳤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr