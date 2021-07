인문학 진흥심의회 위원장에 서경호 교수

9월 인문학 및 인문정신문화 진흥 기본계획 심의

문화체육관광부와 교육부는 지난 1일 제3기 '인문학 및 인문정신문화 진흥심의회'를 구성했다고 5일 전했다. 인문학·인문정신문화 진흥에 관한 주요 사항을 심의하는 모임이다. 위원장과 전문성을 갖춘 민간위원 열 명, 당연직 위원 아홉 명(교육부차관·외교부차관·문화재청장 등) 등 스무 명으로 짜인다.

위원장에는 서경호 서울대 자유전공학부 명예교수가 위촉됐다. 오는 9월 인문진흥심의회 회의를 열고 인문학·인문정신문화 관련 중장기 정책목표와 정책과제를 담은 제2차 인문학 및 인문정신문화 진흥 기본계획을 심의해 확정할 예정이다.

이진식 문체부 문화정책관은 "우리 사회가 코로나19 후유증을 극복하고 인본 가치 중심의 공동체로 지속 발전할 수 있도록 다양한 인문정책을 추진하겠다"라고 밝혔다. 설세훈 교육부 대학학술정책관도 "인문학 분야의 교육·학술 활동을 차질없이 지원하고, 문체부와 협업해 인문학·인문정신문화 간 상승효과를 창출하겠다"라고 말했다.

