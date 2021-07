이엔코퍼, 최대주주 지분 확대 “책임경영 강화"

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 11,100 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 36,853 전일가 11,100 2021.07.05 11:12 장중(20분지연) 관련기사 이엔코퍼레이션, 액상지정폐기물 처리사업장 추가인수 이엔코퍼레이션 "한성크린텍, 전년 동기 대비 수주량 67% 늘어"이엔코퍼 자회사, 삼성 반도체 관련 114억 규모 추가 수주 close 최대주주가 지분을 확대하고 책임경영 강화에 나섰다.

이엔코퍼레이션 최대주주인 제이에스아이컴퍼니는 특별관계자인 제이에스아이글로벌이 콜옵션 행사를 통해 이엔코퍼레이션의 전환사채(CB)를 인수했다고 5일 밝혔다.

전환가능 주식수는 19만6540주이며 최대주주 등이 보유한 지분율은 32.0%에서 32.6%로 증가했다.

이엔코퍼레이션 최대주주 관계자는 "지분을 확대해 환경사업 성장성에 대한 자신감과 책임경영 실천으로 경영권을 강화할것"이라며 "경영권 강화와 주주가치 제고를 위해 앞으로도 지분을 확대할 것"이라고 말했다.

이엔코퍼레이션은 초순수와 같은 반도체 용수 공급에서 폐수 수탁처리, 액상 폐기물처리까지 가능한 수처리 토탈 솔루션 인프라를 확보했다. 사업을 확장해 올해 산업용 수처리 분야 1등 기업으로 성장할 계획이다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr