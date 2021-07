중소제조기업 90% "원자재 가격상승으로 경영에 영향"

IBK경제硏, 코로나19 회복과 원자재 상승에 따른 중소제조기업 영향 설문조사

[아시아경제 박선미 기자]국내 중소제조기업의 90%가 원자재 가격상승으로 경영에 영향을 받고 있는 것으로 조사됐다.

IBK기업은행 산하 IBK경제연구소가 5일 발표한 코로나19 이후 경영회복과 원자재 상승에 따른 영향분석 설문조사 결과에 따르면 설문에 응답한 중소기업의 56.4%가 코로나19 이전상황으로 회복되는 시기를 2022년으로 예상했다. 경영안정화를 위한 내부 전략으로는 원가절감(55.0%), 제품혁신(30.2%), 거래처 다각화(30.1%)를 뽑았다.

경영회복 과정에서 영향을 미칠 외부요인으로는 원·부자재 가격상승(70.9%), 코로나19 재확산(23.1%), 금융비용 증가(22.1%)를 지목했다. 금융기관에 바라는 지원책에 대한 질문에는 금리 등 융자조건 완화(68.5%), 유동성 공급(40.4%), 판로지원(11.7%)이 필요하다고 응답했다.

한편, 조사 기업 중 89.8%가 원자재 가격상승의 영향을 받았다고 답했으며, 영향을 받기 시작한 시기는 '지난해 하반기부터'(37.2%), '올해 1월부터'(27.5%), '지난해 상반기부터'(18.5%) 순으로 나타났다. 또 28.0%의 기업이 원자재 가격상승을 판매가격에 반영하지 못하는 등 국내 중소 제조업 내 대다수의 기업들이 원자재 가격상승에 따른 영업이익 감소가 불가피할 것으로 전망됐다.

원자재 가격상승은 2022년 하반기까지 지속될 것으로 예상하는 기업이 28.7%로 가장 많았고, 이에 대응해 원가연동제 도입(32.9%), 원자재 수급 신규판로지원(21.9%), 원자재 구매금융 보증(20.9%) 등의 정책적 지원이 필요하다고 답했다. 기업은행 관계자는 “중소기업의 코로나19 위기 극복과 원자재 가격상승에 따른 애로사항 해소를 위해 업종별 맞춤형 금융·비금융 서비스를 적극 강화할 계획"이라고 말했다.

한편 이번 설문조사는 종사자수 300인 미만의 1000개 중소제조기업을 대상으로 5월 31일부터 6월 16일까지 한국기업데이터를 통해 실시됐다.

