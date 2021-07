정부, 올해 ICT 분야 320명 석박사급 인재 양성 지원

대학ICT연구센터 신규 지원과제 8개 선정

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부는 2021년도 ‘대학ICT연구센터(ITRC)’의 신규 지원과제 8개를 선정하고 지원에 나선다고 5일 밝혔다. 이번 신규 과제 선정을 통해 약 320명의 학생이 수혜를 받게 된다.

대학ICT연구센터는 국내 대학교의 유망 ICT 분야 연구센터를 선정해 창의적이고 도전적인 연구를 지원함으로써 ICT 분야 석박사급 고급 연구인재를 양성하는 사업이다.

올해는 ICT 산업현장의 인력 수요가 높은 차세대통신, 사물인터넷(IoT) 등과, 국내 기술 수준 향상이 시급한 디지털콘텐츠, 블록체인 등을 중심으로 8개 과제를 선정했다.

과기정통부는 선정된 대학이 첨단 ICT 분야 연구 수행을 하며 창의?혁신적 연구역량을 갖춘 고급 인재를 배출할 수 있도록 향후 최장 8년간 매년 8억원 수준(1차년도 4억원)의 연구비를 지원할 예정이다.

2000년 시작된 대학ICT연구센터 지원사업은 작년까지 1만5800여명의 ICT 산업 분야 석박사급 인재를 양성했다. 이는 전체 ICT 분야 석박사 졸업인원의 11%를 차지한다.

이승원 정보통신산업정책관은 “그동안 대학ICT연구센터에서 연구를 하던 학생들이 성장해 오늘날 디지털 뉴딜의 주역이 되고, 우리나라 ICT 산업 성장에 이바지하고 있다고 생각한다”며 “향후에도 우수한 인재들이 많이 배출될 수 있도록 정부 지원을 다하겠다”고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr