[아시아경제 문혜원 기자] 굽네치킨은 오는 11일 초복을 앞두고 배달의민족에서 할인 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

프로모션은 이날부터 이달 11일까지 배달의민족에서 굽네피자 신메뉴 2종(페퍼로니 찹찹 피자·시카고 딥디쉬 피자)과 굽네치킨 4종(고추바사삭, 갈릭마왕, 볼케이노, 갈비천왕)을 함께 구입하는 고객을 대상으로 8000원 할인 혜택을 제공한다.

페퍼로니 찹찹 피자는 페퍼로니를 잘게 자른 ‘찹핑 페퍼로니’를 풍부한 치즈가 덮인 도우 위에 골고루 토핑한 피자다. ‘시카고 딥디쉬 피자’는 정통 시카고 스타일 피자처럼 모짜렐라, 리코타, 로마노, 그뤼에르, 파마산 치즈 총 5가지 치즈를 토핑했다.

이벤트는 굽네치킨 전국 매장(일부 매장 제외)에서 진행하며 배달의민족 앱을 통한 배달·포장 주문 시 적용할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr