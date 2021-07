GS리테일, ‘우딜-주문하기’ 10일만에 누적 주문 10만건 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 자체 배달 주문 전용 애플리케이션(앱) ‘우딜-주문하기’가 출시 10일 만에 누적 주문 건수 10만 건을 돌파했다고 5일 밝혔다.

우딜-주문하기는 GS25와 우리동네마트(우동마트)의 물건을 보다 간편하게 주문할 수 있다. 우동마트 기준 49분 내 신속하게 배달되며 1+1, 2+1, 할인·증정 행사, 통신사 할인 등 기존 오프라인 매장의 혜택까지 동시에 누릴 수 있다.

GS25 메뉴에서는 스낵·우유·즉석식품 순으로, 우동마트 메뉴에서는 조리식품·축산 순으로 판매가 많았다. 특히 GS25에서는 순살 치킨과 치킨 무, 양념소스를 만원에 모두 맛볼 수 있는 쏜살치킨이, 우동마트는 행사카드로 구매 시 50% 할인된 가격에 구매할 수 있는 삼계탕이 가장 많이 팔렸다.

GS리테일은 우딜-주문하기 첫 구매 고객에게 최대 만원 할인 혜택과 행사상품을 100원에 구매할 수 있는 핫딜 행사 등 다양한 프로모션을 선보이고 있다. 또한 5일 11시부터는 총액 2000만 원 상당의 토스 행운의 퀴즈 이벤트를 진행한다.

GS리테일 관계자는 “편의점, 슈퍼마켓 배달 전용 앱인 우딜-주문하기에 큰 관심과 뜨거운 반응을 보여주신 고객분들에게 감사드린다”며, “온오프라인 경계를 뛰어넘어 우수한 상품과 서비스를 지속 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

