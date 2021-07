'서울사랑상품권' 12일부터 추가판매…10% 할인받고 골목상권 활력

22개구 2000억원 규모 발행, 구별 판매시간 분리 판매

10%할인, 상품권가맹점 어디서나 사용가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울사랑상품권이 12일부터 추가로 판매한다고 5일 밝혔다. 지난 2월에 3940억 원 발행한 데 이어 올해 2번째다.

추가경정예산에서 확정된 하반기 추가 발행물량은 4000억 원이며 서울시는 12일 오전 10시를 시작으로 자치구에서 상품권을 순차적으로10% 할인된 가격으로 판매할 예정이다. 코로나 19 확진자 급증으로 거리두기완화가 연기되는 등 자영업자의 어려움이 가중되는 상황에서 골목상권에 활력에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

서울시는 12일부터 14일까지 3일 동안 20개 자치구에서 상품권을 판매하며 나머지 자치구는 8월부터 판매를 시작한다. 하반기 1차 발행규모는 2000억 원이고 나머지 2000억 원은 자치구 상황에 따라 9월 추석 전 특별 발행 할 예정이다.

이번에 발행되는 서울사랑상품권은 20개 상품권 결제앱에서 10% 할인된 가격으로 구매 할 수 있으며 1인당 구매한도는 70만원이다. 구매한 상품권은 5년 내 사용하면 된다.

한편 서울시는 9개 상품권결제앱과 1만 이용회원으로 시작한 서울사랑상품권이 발행 1년 여 만에 누적 판매액 1조 원을 돌파했다. 현재 20개 상품권 결제앱에 이용회원이 326만으로 확대됐다. 가맹점도 33만개에 이른다.

서성만 서울시 노동민생정책관 “서울시민이 사랑하는 서울사랑상품권 발행으로 코로나19로 지친 시민들에게 위로가 되기를 기대한다”면서 “막대한 영업손실을 겪고 있는 서울지역 소상공인의 매출증대에 기여할 수 있을 것”이라고 기대감을 나타냈다.

