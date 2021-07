행안부, '안전문화 우수사례' 공모…우수 지자체엔 '특별교부세'

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부가 6일부터 8월 13일까지 '2021 안전문화 유공' 포상 후보를 공모한다고 5일 밝혔다.

안전문화 유공 포상은 사회 각 분야의 안전문화 확산에 기여한 유공자와 우수단체의 노고를 격려하고 우수사례를 발굴·확산하기 위해 마련된 것으로 2005년부터 매년 실시하고 있다.

공모분야는 크게 개인과 단체 부문으로 나뉘며, 단체는 지자체와 민간기관으로 구분해 진행된다. 개인 부문은 기관별로 후보자를 추천받아 진행하며, 단체 부문은 코로나19 예방·대응 등 민·관 협업 안전의식 제고 활동 및 안전 관련 사회공헌활동 등 우수사례를 공모한다.

행안부는 개인과 단체 부문에 추천된 후보자를 대상으로 공적심사 등의 절차를 거쳐 포장, 대통령표창, 국무총리표창 등 총 53여 점을 선정해 오는 12월에 개최 예정인 ‘2021 안전문화대상’에서 시상할 예정이다.

우수단체로 선정되는 7개 지자체에는 총 사업비 20억 원을, 10개의 민간기관에는 총 3700만 원의 시상금을 차등 지급할 계획이다.

윤종진 행안부 안전정책실장은 "안전한 대한민국을 만들기 위해서는 우리 사회 각 구성원의 안전에 대한 지속적인 관심과 적극적인 참여가 무엇보다 중요하다"면서 "안전문화 유공 포상을 통해 안전문화 확산에 기여한 유공자 및 우수단체를 격려함으로써 보이지 않는 곳에서 묵묵히 안전문화 운동을 실천해온 분들의 노하우를 공유하고 성숙한 안전문화가 우리 사회에 굳건히 뿌리내리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr