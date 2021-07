올림픽 앞두고 日 방문한 세르비아 대표팀, 코로나 확진...우간다 이어 두번째

[아시아경제 이현우 기자] 도쿄올림픽 참가를 위해 일본을 찾은 세르비아 대표팀 선수 1명이 코로나19 확진판정을 받으면서 일본 보건당국에 비상이 걸렸다. 앞서 우간다 대표팀 선수가 확진판정 받은 이후 두번째 확진자가 나오면서 안전성 논란이 더욱 심화될 전망이다.

4일 NHK에 따르면 전날 도쿄올림픽 조정 경기 참가차 일본에 도착한 세르비아 대표팀 선수 1명이 도쿄 하네다 공항 검역소에서 코로나19 확진 판정을 받았다. 이어 해당 대표팀 내 30대 선수 1명이 같은 날 밤 코로나19 확진 판정을 받았다.

확진 판정을 받은 세르비아 선수는 지정 시설에서 요양 중이며, 나머지 대표팀 4명은 밀접 접촉 가능성이 있어 공항 인근 시설에서 격리 중인 것으로 알려졌다. 앞서 이들은 도야마현 난토시에서 올림픽을 앞두고 합숙 예정이었으나 취소될 것으로 예상된다.

이로써 올림픽 출전을 위해 일본에 온 외국 대표팀에서 확진자가 발생한 것은 2개국 3명으로 늘어났다. 지난달 19일 일본에 도착한 우간다 대표팀은 공항과 합숙 호텔에서 각각 1명이 확진 판정을 받은 바 있다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr