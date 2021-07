도쿄올림픽, 관중 상한선 5000명으로 하향 검토

전체 세션의 40%가 무관중으로 진행될 전망

8일 관중 수용 방침 변경 여부 논의할 예정

[아시아경제 황윤주 기자] 일본 정부가 오는 23일 개막하는 도쿄올림픽 경기의 40%를 무(無)관중으로 개최하고 유(有)관중 경기의 관중 상한선도 1만명에서 5000명으로 낮추는 방안을 검토 중으로 알려졌다.

4일 주요 외신에 따르면 일본 정부와 도쿄올림픽·패럴림픽 조직위원회는 입장권 구매자가 5000명 이하인 경기는 관중을 수용하고, 5000명이 넘는 개·폐회식이나 야구, 축구, 육상 경기 등은 무관중으로 개최하는 방안을 따져보고 있다.

또 저녁 9시 이후에 열리는 경기도 관중 없이 진행하는 방안이 검토되고 있다.

이렇게 되면 입장권 판매의 단위가 되는 세션(시간대 기준) 전체의 40%가 무관중으로 개최된는 것으로 전해졌다. 도쿄올림픽의 전체 세션 수는 750개다.

일본 정부와 조직위가 이런 방안을 검토하는 이유는 올림픽 개최 도시인 도쿄도(東京都)에 적용되는 코로나19 '만연 방지 등 중점조치'(중점조치)가 기한인 오는 11일 이후에도 해제될 가능성이 작아졌기 때문이다.

전날 도쿄도에서 새로 확인된 코로나19 확진자는 716명으로, 지난 5월 26일 743명을 기록한 이후 38일 만에 가장 많았다.

긴급사태 아래 단계인 중점조치가 적용되는 9개 광역 지방자치단체 중 도쿄도와 가나가와(神奈川)현, 지바(千葉)현, 사이타마(埼玉)현 등 수도권 4개 지자체에선 중점조치가 최대 한 달 정도 연장될 것으로 예상된다.

일본 정부가 정한 중점조치 적용 지역의 대형 이벤트 관중 제한은 '정원의 50% 이내에서 최대 5000명'이다.

앞서 일본 정부와 도쿄도, 대회 조직위, 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)는 지난달 21일 도쿄올림픽 관중 관련 온라인 5자 협의를 갖고 경기장 정원의 50% 이내에서 최대 1만명까지 관중을 수용하기로 결정한 바 있다.

한편, 오는 8일 열릴 예정인 5자 협의에선 당시 정한 관중 수용 방침의 변경 여부가 논의된다. 일본 정부는 같은 날 코로나19 대책본부 회의를 열고 9개 광역지자체에 대한 중점조치 연장 여부를 결정한다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr