[아시아경제 조슬기나 기자] 한국인터넷진흥원(KISA)은 최근 미국 IT 보안 관리 서비스 업체 '카세야'가 랜섬웨어 공격을 받은 것과 관련해 아직 피해가 신고된 사례는 없다고 4일 밝혔다.

카세야는 이날 자사의 VSA(원격 모니터링 및 관리 소프트웨어) 제품이 사이버 공격을 받았다고 공지했다. 이에 긴급 보안 패치를 배포하기 전까지 모든 VSA 서버 사용을 중단할 것을 요청했다.

카세야는 "만약 랜섬웨어 증상이 나타나고 공격자로부터 메시지를 받더라도 어떤 링크도 클릭하지 말아달라"고 당부했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr