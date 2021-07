현대차 '정보보안' 신입·경력사원 채용…6개 직무 모집

[아시아경제 김혜원 기자] 현대자동차가 정보보안 역량 강화를 위해 인재 채용에 나선다.

현대차는 오는 11일까지 채용 홈페이지를 통해 정보보안 분야의 신입 및 경력사원 채용을 진행한다고 4일 밝혔다.

모집 직무는 총 6개로 경력사원은 ▲보안 아키텍처 ▲이상징후 분석시스템 개발 ▲이상징후 분석 및 대응 ▲보안기술 기획 ▲침해사고 대응 등이다. 신입사원은 위험예방 및 보안분석 분야에서 뽑는다.

모집 대상은 올해 입사 가능한 대졸 이상의 경력자로 자격 요건과 수행 직무 등 세부사항은 현대차 채용 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

현대차 관계자는 "기업의 정보보안 분야는 향후 더욱 복잡해지고 중요해질 것으로 예상된다"며 "특히 폭발적으로 늘어나는 커넥티드카와 향후 자율주행 등 IT·전장기술의 비중이 높아지는 자동차 분야에서는 정보보안 분야의 역량을 갖춘 인재 확보 경쟁이 치열해질 것"이라고 말했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr