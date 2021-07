경남 거제·창원 해수욕장 17곳 개장 … 발열체크 후 입장

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 거제시와 창원시 등 경남지역 해수욕장 17곳이 3일 일제히 개장했다.

오늘 개장한 경남지역 해수욕장은 거제의 구조라·와현·학동 흑진주·몽돌·옥계·농소해수욕장 등 16곳과 창원시 유일한 해수욕장인 광암해수욕장도 이날 개장했다.

장마철에 접어들어 이번 주말 비교적 많은 비가 내릴 것으로 보이지만, 애초 계획한 데로 해수욕장 운영을 시작했다.

경남 남해안 다른 해수욕장은 다음 주까지 개장한다. 남해군 5개 해수욕장·사천시 남일대해수욕장은 오는 9일, 통영시 3개 해수욕장은 10일 각각 문을 연다.

경남도는 안전관리 요원 184명, 코로나19 방역 요원 380명을 배치해 안전하고 쾌적한 해수욕을 지원한다.

피서객들은 우선 발열 체크를 받고 안심콜로 방문 이력을 남겨야 해수욕장에 들어갈 수 있다. 백사장 파라솔은 차양막 끝과 끝의 거리가 2m를 넘게 설치해야 한다.

경남도와 방역 당국은 물 밖에서는 마스크를 쓰도록 현장 안내방송을 지속할 예정이다. 화장실, 실내 샤워장은 사용정원을 엄격히 관리한다.

경남 해수욕장은 수질과 모래 환경이 모두 깨끗한 것으로 나왔다. 수질(장구균·대장균)과 백사장 모래(납·카드뮴·6가크롬·수은·비소) 모두 개장 전 경남보건환경연구원 검사에서 기준치를 밑돌았다.

한편 이날부터 경남에는 서부지역부터 장마가 시작돼 오후부터 비가 내릴 것으로 예상된다.

기상청에 따르면 오늘 경남 남해안의 강수량은 50~100mm며, 150mm 이상 쏟아지는 곳도 있겠다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr