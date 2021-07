[아시아경제 부애리 기자] 행정안전부는 호우 대처 중앙재난안전대책본부(중대본) 1단계를 가동해 비상근무에 들어갔다고 3일 밝혔다.

제주를 시작으로 이날 본격적인 장마가 시작된 가운데 4일 새벽까지 전국에 많은 비가 내릴 것으로 예상됐다.

기상청은 4일 오전까지 50∼100㎜, 많은 곳은 150㎜ 이상의 많은 비가 내릴 것으로 예측했다.

중대본은 주말 나들이객과 야영객 안전을 위해 산간·계곡, 야영장, 캠핑장, 낚시터 등 취약시설·지역 예찰을 강화했다.

또 산사태·붕괴 위험지역에서는 주민 사전대피 등으로 인명피해가 발생하지 않도록 총력 대응하라고 주문했다.

코로나19 백신접종에 차질이 발생하지 않도록 예방접종센터 안전관리를 강화하고, 국민들도 야외활동을 자제하고 집 주변 안전관리에 만전을 기해달라고 당부했다.

