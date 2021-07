[아시아경제 조성필 기자] 동원F&B는 축산물 도소매업체 세중을 인수했다고 2일 공시했다.

세중 인수금액은 주식과 전환사채를 포함해 총 411억원이다. 주식 취득 뒤 동원F&B의 세중 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음 달 31일이다.

세중은 원료육을 수입해 가공한 뒤 유통하는 기업으로 급식업체, 할인점, 대형마트, 온라인몰 등에 제품을 납품하고 있다. 지난해 실적은 연결기준 매출 1335억원, 영업이익 45억원이다.

동원F&B는 "세중 인수로 금천미트를 통해 B2B(기업 간 거래)를 중심으로 펼치던 축산물 사업 영역을 B2C(기업·소비자간 거래)로도 확장하게 됐다"고 밝혔다.

