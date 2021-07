[아시아경제 조성필 기자] 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 73,100 전일대비 300 등락률 -0.41% 거래량 45,969 전일가 73,400 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 효성·린데, 탄소중립 맞손…세계최대 액화수소공장 착공[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일효성중공업, 울산 중구 센트리지 아파트 수분양자에 782억원 규모 채무보증 결정 close 은 진흥기업 매각과 관련해 "다양한 전략적 검토를 진행하고 있으나 현재까지 구체적으로 결정하거나 확정한 사실이 없다"고 2일 공시했다. 회사 측은 "구체적인 사항이 확인되는 시점 또는 3개월 이내 재공시한다"고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr