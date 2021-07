김 총리 "언제라도 거리두기 상향…민노총 집회, 엄중 대응"(상보)

코로나19 대국민 담화

[세종=아시아경제 손선희 기자] 김부겸 국무총리는 2일 "방역이 중대한 위기에 처해 있다"며 "정부는 언제라도 거리두기 단계를 상향하는 한편 현장에서 실효성을 가지는 방역 조치를 추가적으로 강구하겠다"고 말했다. 아울러 오는 주말 대규모 집회를 예고한 전국민주노동조합총연맹(민노총)을 향해 "모든 수단을 총동원해 엄정 대응하겠다"고 경고했다.

김 총리는 이날 오후 코로나19 방역 관련 대국민 담화문을 통해 "수도권에서부터 코로나19 확산세를 꺾는 일이 시급하다"며 이같이 말했다.

김 총리는 "지난달 들어 완만한 감소세를 보이던 코로나19 확진자가 지난주부터 다시 늘어나, 오늘은 무려 800명을 넘어섰다"며 "올해 1월 이후 최대치"라고 말했다. 이어 "수도권의 상황이 심각하다"며 "전파력이 강한 델타 변이바이러스 감염의 90%가 수도권에서 발생하고 있다"고 우려했다.

당초 이달부터 모임인원 수 등을 완화하는 새로운 거리두기를 적용하려던 정부는 수도권에 대해 일주일 미뤘다. 김 총리는 "새로운 사회적 거리두기는 '자율과 책임'의 원칙에 기반, 각 지자체별로 단계 조정 등 권한이 확대되지만 책임도 함께 뒤따른다"며 "유행상황에 따라 감염확산 방지를 위한 집합금지와 운영제한, 검사 확대 등 지역별 조치를 탄력적으로 시행해 달라"고 당부했다.

김 총리는 특히 3일 대규모 집회를 계획하고 있는 민노총을 향해 "지금 수도권에서의 대규모 집회는 확산되고 있는 코로나19의 불길에 기름을 부을 수 있는 위험천만한 행동"이라며 "지금이라도 이번 집회를 철회하는 결단을 내려주기 바란다"고 요청했다. 김 총리는 담화에 앞서 이날 오전 서울 중구 민노총 사무실을 찾았지만, 민노총 측은 집회강행 의지를 밝히며 면담을 거절했다.

김 총리는 "만약 집회를 강행한다면, 정부는 국민의 생명을 지키기 위해 할 수 있는 모든 수단을 총동원해 엄정 대응할 수밖에 없음을 분명히 밝힌다"며 "백신 접종으로 일상에 더 가까워지려는 희망의 발걸음을 붙잡는 어떠한 행동도 정부는 용납하지 않겠다"고 강력 경고했다.

김 총리는 국민들을 향해서도 "모임과 회식은 당분간 자제해 주고, 백신을 접종 받았더라도 실내와 사람이 많은 실외에서는 반드시 마스크를 써 달라"며 "철저한 방역으로 나와 내 가족, 우리 사회를 지켜달라"고 거듭 호소했다.

