김부겸 국무총리는 2일 "방역이 중대한 위기에 처해 있다"며 "정부는 언제라도 거리두기 단계를 상향하는 한편 현장에서 실효성을 가지는 방역 조치를 추가적으로 강구하겠다"고 말했다.

김 총리는 특히 3일 대규모 집회를 계획하고 있는 민노총을 향해 "지금 수도권에서의 대규모 집회는 확산되고 있는 코로나19의 불길에 기름을 부을 수 있는 위험천만한 행동"이라며 "지금이라도 이번 집회를 철회하는 결단을 내려주기 바란다"고 요청했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr