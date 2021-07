홍준표에 레드카드 날린 이준석…"길거리에서 주먹 휘두르면 나쁜사람"

이준석 "숭어가 뛰니 망둥이 뛴다" 발언 부적절

대선주자 긴장관계 권자앟지만 인식공격은 자제 요청

[아시아경제 나주석 기자] 이준석 국민의힘 대표는 2일 윤희숙 의원 대선 경선 출마와 관련해 홍준표 의원의 반응을 비판하고 나섰다. ‘나쁜사람’ 등의 표현 쓰며 인신공격 등은 자제할 것을 요구했다.

이 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "‘숭어가 뛰니 망둥이’가 뛴다는 발언은 적절하지 않다"고 지적했다.

앞서 홍 의원은 국민의힘 의원들이 모여 있는 단체 채팅방에서 윤 의원이 대선 출마를 한다는 기사가 올라오자 ‘망둥이도 뛴다’는 글을 올렸다. 이후 홍 의원은 윤 의원이 여권 후보를 겨냥한 발언으로, 채팅방을 헷갈렸다고 설명했다. 하지만 국민의당 내부에서는 윤 의원을 겨냥한 발언이라는 시각도 존재한다.

이와 관련 이 대표는 "우리 당의 경제전문가 윤희숙 의원의 도전은 비빔밥에 꼭 필요한 고명이라고 본다"고 윤 의원의 출마 자체를 환영하는 입장을 밝혔다.

이어 "흥행을 위해 대권주자들 간의 다소간의 긴장 관계는 오히려 권장한다"면서도 "산발적인 인신공격이나 비난은 자제를 요청한다"고 당부했다.

이 대표는 "입담으로 당할 사람이 없는 천하의 홍준표 전 대표님도 TPO에 맞춰 주시길 기대한다"고 말했다. TPO는 시간(time), 장소(place), 상황(occasion)을 뜻하는 말이다. 이어 "권투선수가 링 위에서 싸우면 아무리 치열해도 경기의 일환이지만 링 밖 길거리에서 주먹을 휘두르면 나쁜사람"이라고 말했다.

