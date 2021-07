KCC 홈씨씨봉사단, 지역아동센터에 스탄디아모스 액자 설치

[아시아경제 이준형 기자] KCC글라스의 임직원 봉사단 '홈씨씨봉사단'은 지역아동센터 성복행복한홈스쿨에 직접 제작한 스칸디아모스 액자를 설치하고 전달실을 진행했다고 2일 밝혔다.

스칸디아모스는 북유럽산 천연 이끼로 가습 및 제습 효과가 있는 공기정화 식물이다. 실내 습도 조절과 탈취, 공기 중 유해물질 제거 등에 효과가 있다.

이번 액자 설치는 홈씨씨봉사단이 지역 복지시설의 실내환경 개선에 기여하고자 기획됐다. 약 100명의 임직원이 직접 액자를 제작해 나눔의 의미를 더했다는 게 회사의 설명이다.

앞서 KCC글라스는 임직원의 자발적 사회공헌 활동을 독려하기 위해 임직원의 신청을 받아 올 3월 홈씨씨봉사단을 창단했다. 봉사단은 이번 액자 전달을 시작으로 다양한 사회공헌 활동을 기획·진행할 계획이다. 특히 인테리어 전문 브랜드인 홈씨씨의 강점을 살려 사회취약계층의 주거환경 개선 활동에 초점을 맞춘다.

홈씨씨 관계자는 "스칸디아모스 액자가 쾌적한 실내환경을 조성해 홈스쿨을 이용하는 아이들의 건강에 조금이나마 도움이 되길 바란다"면서 "봉사단은 앞으로도 임직원의 봉사 문화를 조성하고 모두가 행복한 사회를 만드는데 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

