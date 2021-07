김기형 메리츠증권 사장 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 지연진 기자]김기형 메리츠증권 기업금융사업총괄 사장이 어린이 교통사고 예방 및 안전한 교통 환경 조성을 위한 ‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’에 참여했다.

이 챌린지는 행정안전부에서 지난해 12월부터 진행하는 캠페인으로 어린이 보호구역 내 교통사고 예방 및 어린이 보호 최우선 문화 정착에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 마련됐다. 국민 아이디어 공모를 통해 선정한 표어 "1단 멈춤, 2단 저쪽, 3초 동안, 4고 예방"이 적힌 피켓을 들고 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 공유한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식이다.

2일 메리츠증권에 따르면 김 사장은 바로저축은행 신상현 대표이사의 추천으로 이번 캠페인에 참여했다. 다음 참여자로 헤리티지 자산운용 송현석 대표이사를 지명했다.

김 사장은 “미래의 주역이 될 어린이들의 안전을 고려하는 대국민 캠페인에 참여하게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “메리츠증권 전 임직원들과 함께 캠페인의 의미를 살려, 어린이들이 마음 놓고 다닐 수 있는 안전한 교통환경이 정착될 수 있도록 지속적으로 노력해 나가겠다”라고 말했다.

