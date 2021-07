SK바이오팜 "2030년 글로벌 탑 10 헬스케어 기업으로 도약하겠다"

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 128,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 123,000 2021.07.02 08:39 장시작전(20분지연) 관련기사 성장주 뜨자 'K-뉴딜 지수' 간만에 웃음꽃[클릭 e종목] "성장 산업 선제 투자 SK…주주정책 기대감↑"SK바이오팜 뇌전증 치료신약 '세노바메이트', 유럽 시장 진출 close 이 회사의 미래 비전을 담은 ‘파이낸셜 스토리(Financial Story)’를 2일 온라인으로 발표했다.

SK바이오팜은 '2030년 글로벌 탑 10 헬스케어 기업 도약'을 목표로 ▲포트폴리오 확대를 통한 미국 사업 가속화 ▲지역별로 차별화된 성장 모델 개발·실행 ▲제품 개발 영역 확대 및 신규 파이프라인 지속 창출 ▲최신 기술을 활용한 연구개발(R&D) 플랫폼 혁신 등 4대 핵심 전략을 추진키로 했다.

회사 측은 미국 시장에서 신제품을 지속적으로 출시해 신경질환 분야의 리더십을 강화하는 한편, 신약 후보군 및 유망 제품 도입 등을 병행해 글로벌 경쟁력을 확보한다는 계획이다. 유럽 및 아시아권에서는 전략적 파트너십을 통해 다양한 비즈니스 모델을 개발해 실행한다.

혁신 신약은 R&D 영역을 기존 중추신경계 질환에서 뇌질환으로 확대해 뇌전증·희귀 신경계 질환·정신질환·항암 등 4대 질환군을 중심으로 파이프라인을 지속 확대할 방침이다. 인공지능(AI)·디지털 전환(DT) 등을 활용해 후보물질 발굴을 가속화하고, 첨단 리보핵산(RNA) 기술을 접목해 새로운 신약을 창출한다.

ESG 경영도 본격화한다. SK바이오팜은 지속가능경영서를 최근 첫 발간해 ▲헬스케어 가치 창출 ▲지속가능한 파트너십 ▲역량있는 행복한 구성원 ▲투명하고 윤리적인 경영 ▲환경영향 최소화 등 5대 중점 영역별 중장기 실천방안을 마련해 로드맵을 구체화했다. 특히 SK그룹 전체 비전에 발맞춰 ‘2040년 탄소 중립(Net Zero) 달성’을 목표로 제시했다.

조정우 SK바이오팜 사장은 “’파이낸셜 스토리’와 ‘ESG 경영’에 기반해 SK그룹 제약·바이오 사업의 중심축 역할을 충실히 이행해나갈 것”이라며 “치료제 개발을 넘어 헬스케어 분야로 포트폴리오를 확대해 기업가치 50조원의 글로벌 탑 티어로 성장하겠다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr