의료기 업체 에보소닉, 도봉구 어르신 위해 첨단 건강 의료기기 ‘에보셀’ 후원

지역 내 실버센터, 어르신복지관, 데이케어센터 등 어르신 이용시설에 지원

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 에보소닉(대표 최재영)으로부터 올 상반기 동안 지역 내 어르신 이용시설에 건강 의료기기 ‘에보셀’ 총 6대를 지원받았다.

에보소닉은 업계 최초로 음향 진동 자극 기술의 신개념 물리치료 장비인 ‘에보셀’을 개발한 업체다.

이번에 후원받은 ‘에보셀’(총 6대, 2400만 원 상당)은 지역 내 어르신 이용시설인 도봉실버센터, 실버데이케어센터, 성모사랑데이케어센터, 방학동어르신복지관, 창동어르신복지관 등에 전달돼 어르신 물리치료에 쓰이고 있다.

최재영 에보소닉 대표는 “코로나19로 힘든 시기에 어르신들에게 도움을 드릴 수 있어서 기쁘고, 저희 회사 개발 제품이 도봉구 어르신들의 건강증진에 도움이 될 수 있으면 좋겠다”고 전했다.

이에 이동진 구청장은 “모두가 힘들고 어려운 시기에 지역 내 어르신들을 위해 고가의 건강 의료기기를 후원해주셔서 감사드리며, 어르신 이용시설을 잘 살펴 어르신들이 안전하게 기기를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

