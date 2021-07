오후 6시까지 서울 확진자 308명…사흘 연속 300명대

[아시아경제 이동우 기자] 서울시는 1일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수가 308명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

하루 집계가 마감되려면 6시간이 남았으나, 18시간 집계만으로도 이미 올해 목요일 하루 최다기록(6월 24일 269명)을 넘어섰다.

같은 시간대(18시간)로 비교하면 전날(6월 30일) 284명보다는 24명 많고, 지난주 같은 요일(6월 24일) 248명보다는 60명 많다. 서울의 전날 신규 확진자 수는 334명이었다.

이에 따라 서울의 하루 확진자 수는 사흘 연속으로 300명 이상을 이어 가게 됐다.

이날 오후 6시 기준 서울의 신규 확진자 308명 중 8명이 해외 유입이었고 나머지 300명은 국내 감염이었다.

집단감염에서 나온 신규 확진자는 강서구 실내체육시설 관련 5명, 노원구 아동복지시설 3명, 마포구·강남구 음식점 2명, 동대문구 고시텔(6월 발생) 2명, 기타 집단감염 12명이다.

신규 확진자 중 집단감염으로 별도 관리되지 않는 인원은 기존 확진자 접촉이 확인된 경우가 146명, 감염경로가 불명확해 조사 중인 경우가 130명이다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진 인원은 5만629명으로 잠정 집계됐다. 이날 전체 확진자 수는 다음날인 2일 0시 기준으로 집계돼 오전에 발표된다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr