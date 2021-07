[특징주]효성화학, 2Q 호실적 기대감에 10% 넘게 강세

[아시아경제 지연진 기자] 1일 효성화학 효성화학 298000 | 코스피 증권정보 현재가 382,000 전일대비 32,000 등락률 +9.14% 거래량 214,469 전일가 350,000 2021.07.01 11:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 효성, 1분기 깜짝 실적에 주가 10%↑[클릭 e종목] 자회사 덕 보는 효성…1Q '깜짝 실적'[클릭 e종목] "3개월 새 74% 올랐지만…효성화학, 아직도 저평가" close 이 10%를 웃도는 강세를 보이고 있다. 이 회사의 2분기 실적이 시장 전망치를 웃돌 것이라는 보고서가 나오면서 주가가 뛴 것으로 보인다.

효성화학은 이날 오전 10시45분 기준 유가증권 시장에서 전일대비 10.43%(3만6000원) 상승한 38만7500원에 거래되고 있다.

앞서 키움증권은 이날 효성화학의 2분기 영업이익이 722억원으로 지난해 같은 기간보다 1905% 증가하면서, 높아진 시장 기대치(679억원)를 상회할 것으로 전망했다. 전 사업 부문의 실적 개선이 호실적을 이끌 것으로 봤다.

이동욱 키움증권 연구원은 "효성화학은 그룹 상사 부문 보유 강점을 바탕으로 아웃바운드 선박을 원활히 확보하면서 경쟁업체 대비 미국·유럽향 PP 판매를 확대하고 있는 것으로 보인다"며 "신성장동력인 베트남의 프로젝트도 올해 3분기 중 본격 가동될 전망"이라고 강조했다.

