"포스트 코로나 대비" 이달 신규 호텔 잇따라 문 연다

[아시아경제 김유리 기자] '포스트 코로나' 시대에 발맞춰 호텔 업계가 호캉스(호텔+바캉스)족을 겨냥해 수영장을 다양하게 갖추는 한편, 서핑족에 특화된 호텔을 선보이고 나섰다.

◆'비즈니스+호캉스' 노린다

파르나스호텔은 1일 경기 '판교 첨단 테크노밸리' 내에 '나인트리 프리미어 호텔 서울 판교'를 개관했다. 11층 규모 호텔에 객실 총 315개와 연회장, 레스토랑 등으로 구성된 4성급 호텔이다. 비즈니스 호텔이지만 최상층에 패밀리풀, 키즈풀, 플레이풀 등 동급 호텔 대비 최대 규모인 5개 수영장을 680㎡(206평) 규모로 마련했다. 코로나19 이후 민감해진 환기 문제를 감안, 전 객실 창문의 개폐가 가능한 것이 특징이다. 호텔 측은 "고객 특성과 인원에 따라 비즈니스형 또는 휴식형으로 객실을 유연하게 사용할 수 있도록 할리우드 베드를 적용한 객실을 30개 이상 마련했다"며 "3인 고객을 위한 트리플룸, 자녀를 위한 이층 침대가 비치된 패밀리 키즈룸 등도 있다"고 설명했다.

15일엔 서울 강남에 '힐튼 가든 인 서울 강남'이 문을 연다. 208개 객실과 레스토랑, 바, 회의실, 루프탑 수영장, 피트니스 센터, 24시간 운영되는 편의시설 등을 갖춘 이 호텔은 객실의 40% 이상이 일반 호텔 객실보다 큰 패밀리 타입이라는 점이 특징이다.

◆'서핑&힐링' 콘셉트 호텔도

한화호텔앤드리조트가 이날 강원 양양에 오픈하는 '브리드 바이 마티에'는 죽도해변과 인구해변을 찾는 전국 서퍼들을 겨냥했다. 이 호텔은 연면적 9238.54㎡에 지하 2층 지상 7층 건물, 총 56개 객실을 갖췄다. 서핑을 즐기는 고객 취향에 맞춰 레이드백, 라이즈업, 행텐(펜트하우스) 등 총 7개 타입으로 구성했다. 투숙 인원도 4인부터 8인까지 다양하게 이용할 수 있다. 유명 서핑샵 '서프코드'가 입점한 점도 특징이다. 강원권 최초로 포르쉐 전기차 충전시설도 설치했다. 호텔측은 향후 다양한 해양스포츠 콘텐츠도 운영할 예정이다.

문석 한화호텔앤드리조트 대표는 "고객에게 휴식뿐만 아니라 다양하고 색다른 경험을 제공하기 위해 기존에 없던 서핑&힐링 콘셉트 브리드 호텔을 오픈했다"며 "포스트 코로나 시대 급변하는 고객 요구와 여행·레저 트렌드에 맞춰 특색 있는 신규 브랜드를 선보일 것"이라고 말했다.

