[특징주] SK이노베이션, 투자의견 상향·호실적 기대감에 ↑

SK이노베이션이 외국계 증권사의 매수 리포트와 호실적 기대감에 힘입어 오름세를 보이고 있다.

30일 오후 3시 11분 SK이노베이션은 전 거래일 대비 4.78% 오른 29만6000원을 가리키고 있다. 이날 SK이노베이션은 장중 29만7500원까지 치솟았다.

외국계증권시인 JP모건이 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 295,500 전일대비 13,000 등락률 +4.60% 거래량 1,301,776 전일가 282,500 2021.06.30 15:30 장중(20분지연) 관련기사 배터리株, 상승탄력 재충전[자금조달]SK이노, '현대모비스向 외상매출' 활용 유동성 확보항공유 국내 소비량 10개월 만에 최고…수출도 올 들어 최대 close 에 대해 투자 의견을 ‘비중 확대’로 상향 조정한 영향이 큰 것으로 분석된다. JP모건은 원자재 사업 분야에 대한 긍정적인 전망과 전기차(EV) 사업의 영업이익이 크게 늘어날 수 있다며 목표주가로 40만원을 제시했다.

2분기 시장 예상치를 크게 웃도는 실적이 예상된다는 점도 긍정적이다. 당초 1분기 유가 상승에 의한 재고평가이익이 소멸 돼 감익이 예상됐지만 윤활유와 석유화학 부문의 강세로 정유 부문의 영업이익이 크게 늘어날 것으로 전망된다. 황규원 유안타증권 연구원은 “코로나19 백신 효과로 연말 글로벌 원유 수요량은 상반기 대비 4% 개선돼 1억배럴로 회복되지만 폐쇄되는 정유 설비가 많아 수급 여건이 개선될 것”이라고 설명했다.

